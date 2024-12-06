Двоє нових нардепів склали присягу у Верховній Раді

Тепер у Верховній Раді 401 парламентар, зазначив Ярослав Железняк

Верховна Рада (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

На засіданні у п’ятницю, 6 грудня, двоє депутатів склали присягу у Верховній Раді. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Так, офіційно народною депутаткою стала Таміла Ташева. 4 грудня президент Володимир Зеленський звільнив її з посади постійної представниці глави держави в Автономній Республіці Крим.

У парламенті Ташева зайняла місце Олега Макарова, який помер у жовтні.

Ташева – українська та кримськотатарська державна та громадська діячка, співзасновниця громадської організації "КримSOS".

У квітні 2022 року Зеленський призначив її постійною представницею президента в Криму. На цій посаді вона займалася розробленням та впровадженням реінтеграційних політик, а також підтримкою законодавчих ініціатив, спрямованих на підготовку до реінтеграції Криму після його деокупації.

Також присягу депутата Верховної Ради склав Богдан Лукашук. Він поповнить склад фракції Батьківщина замість Альони Шкрум, яка днями склала мандат.

Лукашук – підприємець, депутат Хмельницької міської ради восьмого скликання. Заступник голови Хмельницької РДА у 2014-2015 роках. У 2020 році він балотувався на посаду міського голови Хмельницького від Батьківщини.

Железняк зазначив, що тепер у Верховній Раді 401 парламентар, хоча у повному скликанні має бути 450.

29 жовтня стало відомо, що у віці 59 років помер народний депутат Макаров.

6 листопада ЦВК визнала співзасновника освітньої онлайн-платформи Prometheus Примаченка обраним нардепом. Він мав зайняти місце Макарова в парламенті.

20 листопада Примаченко заявив, що відмовився від мандата у Верховній Раді.

25 листопада ЦВК визнала Ташеву народною депутаткою від Голосу.