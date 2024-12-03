Рада підтримала складання повноважень нардепки Альони Шкрум

Альона Шкрум (Фото: Facebook-акаунт політикині)

Альона Шкрум склала мандат народного депутата – відповідне рішення підтримала Верховна Рада на засіданні у вівторок, 3 грудня. Про це повідомив депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Це рішення підтримали 307 народних депутатів.

Железняк зазначив, що Шкрум пропрацювала народною депутаткою 10 років.

Шкрум – народна депутатка України VIII й IX скликань від партії Батьківщина. Вона входила до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.