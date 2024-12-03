Рада поддержала сложение полномочий нардепа Алены Шкрум

Алена Шкрум (Фото: Facebook-аккаунт политика)

Алена Шкрум сложила мандат народного депутата – соответствующее решение поддержала Верховная Рада на заседании во вторник, 3 декабря. Об этом сообщил депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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Это решение было поддержано 307 народными депутатами.

Железняк отметил, что Шкрум проработала народным депутатом 10 лет.

Шкрум – народный депутат Украины VIII и IX созывов от партии Батькивщина. Она входила в комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.