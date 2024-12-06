Двое новых нардепов приняли присягу в Верховной Раде

Верховная Рада (Иллюстративное фото: пресс-служба парламента)

На заседании в пятницу, 6 декабря, два депутата приняли присягу в Верховной Раде. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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Официально народным депутатом стала Тамила Ташева. 4 декабря президент Владимир Зеленский уволил ее с должности постоянной представительницы главы государства в Автономной Республике Крым.

В парламенте Ташева заняла место умершего в октябре Олега Макарова.

Ташева – украинский и крымскотатарский государственный и общественный деятель, соучредитель общественной организации "КрымSOS".

В апреле 2022 года Зеленский назначил ее постоянной представительницей президента в Крыму. В этой должности она занималась разработкой и внедрением реинтеграционных политик, а также поддержкой законодательных инициатив, направленных на подготовку к реинтеграции Крыма после его деоккупации.

Также присягу депутата Верховной Рады принял Богдан Лукашук. Он пополнит состав фракции Батькивщина вместо Алены Шкрум, которая на днях сложила мандат.

Лукашук – предприниматель, депутат Хмельницкого городского совета восьмого созыва. Заместитель председателя Хмельницкой РГА в 2014-2015 годах. В 2020 году он баллотировался в должность городского головы Хмельницкого от Батькивщины.

Железняк отметил, что теперь в Верховной Раде 401 парламентарий, хотя в полном созыве должно быть 450.

29 октября стало известно, что в возрасте 59 лет скончался народный депутат Макаров.

6 ноября ЦИК признал соучредителя образовательной онлайн-платформы Prometheus Примаченко избранным нардепом. Он должен был занять место Макарова в парламенте.

20 ноября Примаченко заявил, что отказался от мандата в Верховной Раде.

25 ноября ЦИК признал Ташеву народным депутатом от Голоса.