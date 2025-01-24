Зеленский назначил постоянного представителя президента в Крыму
В пятницу, 24 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении постоянного представителя главы государства в Автономной Республике Крым. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
"Назначить Курышко Ольгу Николаевну постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №59/2025.
В декабре 2021 года Курышко начала работу в Представительстве президента в АРК, где возглавила отдел правового обеспечения деятельности. С июля 2023 года она занимала должность заместителя постоянного представителя президента в Крыму, а с декабря 2024-го временно исполняла обязанности главы представительства.
До начала работы в правительственной организации Курышко участвовала в разработке Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АРК и Севастополя.
Она также работала юристом в частном, государственном и неправительственном секторах, в том числе экспертом по адвокации и заместителем председателя правления общественной организации "КрымSOS".
- 25 ноября 2024 года ЦИК признал Ташеву народным депутатом от Голоса.
- 4 декабря Зеленский уволил ее с должности постоянной представительницы главы государства в АРК.
- 6 декабря Ташева приняла присягу в Верховной Раде.