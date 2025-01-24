Зеленский назначил постоянного представителя президента в Крыму

До этого должность занимала Тамила Ташева, которая в декабре 2024-го приняла присягу народного депутата

Ольга Курышко (Фото: Facebook-аккаунт должностного лица)

В пятницу, 24 января, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении постоянного представителя главы государства в Автономной Республике Крым. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Курышко Ольгу Николаевну постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", – говорится в указе №59/2025.

В декабре 2021 года Курышко начала работу в Представительстве президента в АРК, где возглавила отдел правового обеспечения деятельности. С июля 2023 года она занимала должность заместителя постоянного представителя президента в Крыму, а с декабря 2024-го временно исполняла обязанности главы представительства.

До начала работы в правительственной организации Курышко участвовала в разработке Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АРК и Севастополя.

Она также работала юристом в частном, государственном и неправительственном секторах, в том числе экспертом по адвокации и заместителем председателя правления общественной организации "КрымSOS".