Герой України Роман Качур очолив Національну академію сухопутних військ

Саме він набрав найбільше голосів за результатами опитування в застосунку "Армія+"

Роман Качур (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У мобільному застосунку "Армія+" завершилось опитування щодо нового керівника Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного, найбільше голосів набрав полковник Роман Качур. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий запропонували п'ять кандидатів – це бригадні генерали Сергій Баранов та Михайло Сидоренко, полковники Євген Ласійчук, Олександр Бакулін та Роман Качур.

За словами Зеленського, найбільше голосів набрав саме Качур.

"Він добре знає фронт, командував 55 окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качуром – він має бачення того, що змінити у військовій освіті й конкретно в Національній академії сухопутних військ", – додав президент.

Глава держави доручив Качуру представити суспільству, що зміниться в академії, та провести в навчальному закладі аудит.

"Доручив міністру оборони Рустему Умєрову призначити полковника Качура на посаду начальника академії. Нам потрібна максимально якісна підготовка наших воїнів, наших офіцерів, і підготовка на основі досвіду цієї війни, на основі героїзму українських хлопців на фронті", – акцентував Зеленський.

ДОПОВНЕНО О 15:30. Умєров повідомив, що підписав указ про призначення Качура начальником академії.

"Полковник Качур – бойовий офіцер із великим досвідом. Він командував 55 окремою артилерійською бригадою, має глибоке розуміння потреб нашої армії й бачення шляхів реформування військової освіти", – наголосив очільник Міноборони.

Умєров назвав його ключові завдання на посаді:

→ проведення повного аудиту роботи академії;

→ запровадження реформ у військовій освіті;

→ підвищення якості підготовки воїнів, офіцерів та сержантів, що є критично важливим для війська.

"Особливо важливо, що до цього рішення були залучені самі військовослужбовці, які взяли участь у голосуванні через сучасний цифровий інструмент "Армія+". Це дозволяє зробити процес ухвалення рішень максимально прозорим і демократичним", – додав він.

ДОВІДКА Роману Качуру 40 років. Він народився у місті Суми. У 2005 році закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ і артилерії. У 2014-2018 роках служив начальником артилерії 81 окремої аеромобільної бригади ЗСУ. З березня 2018 року до липня 2022 року – командир 55 окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ". Герой України (12 травня 2022 року), лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів.

6 грудня 2024 року Міноборони пообіцяло звільнити начальника Нацакадемії імені Сагайдачного Павла Ткачука. Курсанти повідомляли про випадки цькування, приниження та булінгу у навчальному закладі.

18 грудня було звільнено начальника Нацакадемії імені Сагайдачного. Головна інспекція Міноборони виявила численні порушення.

13 січня 2025 року Зеленський розповів про початок опитування щодо вибору начальника Національної академії сухопутних військ.