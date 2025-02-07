Зеленский назначил послов в Молдове и Уругвае

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский назначил послов в Молдавии и Уругвае. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Указом №77/2025 назначен Паун Роговей на должность посла Украины в Молдове.

С 1999 года Роговей работает в МИДе Украины, занимал дипломатические должности в Румынии и Молдове. В 2023 году стал послом по особым поручениям МИД, занимается урегулированием приднестровского конфликта, выступает за вывод российских войск из Приднестровья.

Посол Украины в Аргентине Юрий Клименко теперь также будет представлять Украину в Уругвае, это следует из указа №78/2025. Клименко являлся постоянным представителем Украины при ООН в Женеве.

Сегодня Кабинет министров 7 февраля 2025 года назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Рустема Умерова.