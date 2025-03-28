Сибига заявил, что посла в Норвегии назначат в ближайшее время. Там никого с 2022 года

9 июля глава государства уволил Вячеслава Яцюка, возглавлявшего дипломатическое представительство Украины в Норвегии с 2016 года

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В ближайшее время будет назначен посол Украины в Норвегии. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, отвечая на такой вопрос под своим постом в Facebook.

Сибигу спросили, почему у Украины до сих пор нет посла в Норвегии — "одном из крупнейших наших помощников".

"В ближайшее время следует ожидать назначения. Норвегия действительно наш ближайший союзник и лидер в помощи", — сказал он.

Должность посла Украины в Норвегии пустует с 2022 года. 9 июля глава государства уволил Вячеслава Яцюка, возглавлявшего дипломатическое представительство Украины в Норвегии с 2016 года.

Скриншот комментариев Сибиги

21 декабря 2024 года Зеленский подписал указы об увольнении ряда послов и назначении новых.

7 февраля 2025 года глава государства назначил послов в Молдове и Уругвае.