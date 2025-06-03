Зеленський змінив очільника Херсонської МВА

Ярослав Шанько (Фото: Telegram чиновника)

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Шанька новим очільником Херсонської міської військової адміністрації. Відповідний указ №76/2025-pп з'явився на сайті глави держави.

"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", – йдеться у документі.

Шанько замінив на цій посаді Романа Мрочка – того було призначено у березні 2023 року. До сьогодні Шанько працював заступником начальника Херсонської ОВА.

"Вдячний президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Зроблю все, щоб виправдати її. Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій", – написав Шанько у Telegram.

24 березня 2025 року президент призначив головою Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника.

7 квітня він підписав укази про призначення послів у низці держав, зокрема в Китаї та Норвегії.

26 травня Зеленський призначив голів восьми районних адміністрацій Києва.