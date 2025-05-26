Зеленський призначив голів восьми райадміністрацій Києва

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський призначив голів восьми районних адміністрацій Києва. Відповідні розпорядження з'явились на сайті глави держави.

У столиці відбулись такі кадрові зміни:

→ Шевченківську РДА очолив – Олександр Сазанович (з 2019 року був заступником глави Оболонської адміністрації);

→ Соломʼянську – Сергій Мовенко (учасник АТО, у 2019-2024 роках – заступник глави Волинської обладміністрації);

→ Святошинську – Георгій Зантарая (український дзюдоїст, майор Служби Безпеки України, з 2020 року – депутат Київської міської ради від партії Слуга народу);

→ Подільську – Володимир Наконечний (кандидат у нардепи від СН, який у 2019 році не пройшов до Верховної Ради від одного з округів Львівської області, доцент кафедри міжнародних відносин Університету культури Поплавського, політтехнолог);;

→ Дніпровську – Андрій Паладій (з квітня 2024 року був в.о. директора Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів в АРМА);

→ Голосіївську – Софія Дунаєвська (була керівником апарату в цій же адміністрації);

→ Деснянську – Максим Бахматов (підприємець, ексрадник мера Києва Віталія Кличка (2019-2020), колишній керуючий партнер інноваційного парку UNIT.City, ексгенеральний директор ВДНГ (2015-2017);

→ Дарницьку – Олександр Ковтунов (був заступников глави, в.о. керівника цієї ж адміністрації).

Усього у Києві 10 районів, на своїх місцях залишились керівники Печерської та Оболонської РДА Наталія Кондрашова і Кирило Фесик.

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У січні 2022 року Кабмін змінив порядок призначення очільників райадміністрацій Києва: раніше їх пропонував президенту голова КМДА (за сумісництвом - мер столиці), а тепер це робить прем’єр-міністр.