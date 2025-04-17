Зеленський звільнив голів Сумської та Луганської ОВА й призначив нових

Володимир Зеленський (Фото: Javad Parsa / EPA)

Президент Володимир Зеленський звільнив попередніх та призначив нових очільників Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.

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Голова держави звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА та призначив на його місце Олега Григорова.

Артюх очолював адміністрацію впродовж двох років з квітня 2023 року. До призначення на Сумщину, з 2021 року Григоров був начальником Головного управління Національної поліції у Луганській області. У 2024 році Зеленський надав йому звання генерала поліції третього рангу.

Також президент звільнив Артема Лисогора з посади голови Луганської ОВА та призначив замість нього Олексія Харченка.

Лисогор перебував на посаді два роки. До призначення головою Луганщини Харченко з 2024 року очолював міську військову адміністрацію тимчасово окупованого Сєвєродонецька. У 2020-2023 роках посадовець був депутатом Житомирської міської ради від партії "Слуга народу", з 2021 до 2023 року працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України.

ОНОВЛЕНО. Також голова держави звільнив очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Той перебував на посаді з березня 2023 року.