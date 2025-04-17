Зеленський звільнив голів Сумської та Луганської ОВА й призначив нових
Президент Володимир Зеленський звільнив попередніх та призначив нових очільників Сумської та Луганської обласних військових адміністрацій. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.
Голова держави звільнив Володимира Артюха з посади голови Сумської ОВА та призначив на його місце Олега Григорова.
Артюх очолював адміністрацію впродовж двох років з квітня 2023 року. До призначення на Сумщину, з 2021 року Григоров був начальником Головного управління Національної поліції у Луганській області. У 2024 році Зеленський надав йому звання генерала поліції третього рангу.
Також президент звільнив Артема Лисогора з посади голови Луганської ОВА та призначив замість нього Олексія Харченка.
Лисогор перебував на посаді два роки. До призначення головою Луганщини Харченко з 2024 року очолював міську військову адміністрацію тимчасово окупованого Сєвєродонецька. У 2020-2023 роках посадовець був депутатом Житомирської міської ради від партії "Слуга народу", з 2021 до 2023 року працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України.
ОНОВЛЕНО. Також голова держави звільнив очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка. Той перебував на посаді з березня 2023 року.
Після атаки РФ по Сумах 13 квітня мер сусіднього Конотопа Семеніхін звинуватив Артюха в тому, що той організував нагородження військових у центрі Сум. Також він закликав очільник ОВА піти у відставку.
Сам Артюх заперечив, що був ініціатором заходу із нагородження військовослужбовців 13 квітня.
- 15 квітня уряд погодив звільнення Артюха.