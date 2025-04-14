Глава Сумської ОВА прокоментував звинувачення в організації нагородження військових

Володимир Артюх (Фото: Сумська ОВА)

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх стверджує, що не був ініціатором заходу із нагородження військовослужбовців 13 квітня. Про це він розповів у коментарі Суспільному, коментуючи звинувачення міського голови Конотопа Артема Семеніхіна.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений", – сказав Артюх.

На уточнювальне запитання щодо того, хто запрошував, глава ОВА заявив, що "це інша тема".

Суспільне також звернулося за коментарями до 117 бригади Територіальної оборони Збройних Сил України стосовно того, чи збирали військових для нагородження у місті та хто був ініціатором заходу.

Напередодні Семеніхін розповів, що в неділю в центрі Сум було організовано нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО. Мер Конотопа стверджує, що організатором був саме Артюх. В цей час по середмістю Сум окупанти вдарили двома балістичними ракетами.

Семеніхін додав, що військові нібито внаслідок атаки не постраждали, адже перебували в укритті.

Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати (35 загиблих і понад 110 поранених).

Розвідка дізналася, що двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" вдарили російські розрахунки 112 і 448 ракетних бригад ЗС РФ з територій Воронезької та Курської областей відповідно.

Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.