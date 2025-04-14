Глава Сумской ОВА прокомментировал обвинения в организации награждения военных

Утром 13 апреля россияне ударили баллистикой по центру Сум, убив более 30 человек

Владимир Артюх (Фото: Сумская ОВА)

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх утверждает, что не был инициатором мероприятия по награждению военнослужащих 13 апреля. Об этом он рассказал в комментарии Суспільному, комментируя обвинения городского головы Конотопа Артема Семенихина.

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", – сказал Артюх.

На уточняющий вопрос о том, кто его пригласил, глава ОВА заявил, что "это другая тема".

Суспільне также обратилось за комментариями к 117 бригаде Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины относительно того, собирали ли военных для награждения в городе и кто был инициатором мероприятия.

Накануне Семенихин рассказал, что в воскресенье в центре Сум было организовано награждение военнослужащих 117 бригады ТрО. Мэр Конотопа утверждает, что организатором был именно Артюх. В это время по центру Сум оккупанты ударили двумя баллистическими ракетами.

Семенихин добавил, что военные в результате атаки не пострадали, ведь находились в укрытии.

Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (35 погибших и более 110 раненых).

Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.

Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.