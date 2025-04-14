МИД Литвы вызвал представителя российского посольства после баллистического удара по Сумам
Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства в Вильнюсе после удара оккупационной армии по Сумам 13 апреля. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в X.
"Мы вызвали представителя посольства России в Вильнюсе. Те, кто стоит за этим нападением, не уйдут от правосудия. Ответственность также разделяют все, кто работает на преступный режим Кремля, включая российских дипломатов", – говорится в сообщении.
Посольство Литвы в Украине приспустило свои флаги в знак памяти о погибших в результате российской атаки в Сумах.
Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Сумам так: "Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно. Я думаю, что война является злоупотреблением властью".
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (35 погибших и более 110 раненых), заявил глава МВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.