МИД Литвы вызвал представителя российского посольства после баллистического удара по Сумам

Последствия удара РФ по Сумам (Фото: Владимир Зеленский)

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства в Вильнюсе после удара оккупационной армии по Сумам 13 апреля. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в X.

"Мы вызвали представителя посольства России в Вильнюсе. Те, кто стоит за этим нападением, не уйдут от правосудия. Ответственность также разделяют все, кто работает на преступный режим Кремля, включая российских дипломатов", – говорится в сообщении.

Посольство Литвы в Украине приспустило свои флаги в знак памяти о погибших в результате российской атаки в Сумах.

Фото: Посольство Литвы в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Сумам так: "Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно. Я думаю, что война является злоупотреблением властью".