"РФ вторглась в Украину неслучайно". Глава МИД Италии ответил Трампу об атаке на Сумы

Антонио Таяни заявил, что Украина выразила готовность к диалогу, однако вряд ли у России есть желание присоединиться к этому процессу

Антонио Таяни (Фото: ЕРА/CIRO FUSCO)

Российские войска оказались в Украине неслучайно. Так министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, сказавшего, что Россия якобы случайно ударила по гражданским в центре Сум 13 апреля. Его цитирует агентство ANSA.

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Таяни подчеркнул, что россияне решили вторгнуться в Украину, нарушая все нормы международного права, не по ошибке.

По словам итальянского министра, во время войны и проведения ракетных атак "ошибки могут иметь место", однако эти ошибки недопустимы, так как они являются частью общей стратегии, поскольку "мы все равно говорим об агрессии против Украины".

Таяни также добавил, что Украина выразила готовность к диалогу, однако вряд ли у России есть желание присоединиться к этому процессу.

"Мне кажется, что Россия не хочет вести этот диалог, если она продолжает нападать и хочет продолжить войну, которую она спровоцировала, потому что война была спровоцирована Россией. То, что произошло вчера, неприемлемо, потому что это часть неприемлемой агрессии против свободной независимой страны", – сказал он.

Ранее Трамп отреагировал на российскую ракетную атаку по Сумам так: "Я считаю, что это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно. Я думаю, что война является злоупотреблением властью".