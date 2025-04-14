Глава МВД: Ракета, которой РФ ударила по Сумам, долетела до места менее чем за 45 секунд

Удар был по центру города предварительно ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более двух километров в секунду

Игорь Клименко (Фото: ОП)

Баллистическая ракета, которой российские оккупационные войска ударили по Сумам 13 апреля, долетела до места поражения менее чем за 45 секунд. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

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"Было два удара с интервалом 2-2,5 минуты, 10:15 и 10:17. Удар был по центру города предварительно ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более двух километров в секунду. Вот представьте себе, 100 километров она пролетела до места поражения меньше чем за 45 секунд", – отметил он.

Глава МВД рассказал, что под вражеский удар попал троллейбус, в котором люди вместе с детьми ехали в центр города, а также комплекс местного университета, вблизи которого находилось много горожан.

"Скорость реагирования, как коммунального транспорта, правоохранителей, власти, должна быть мгновенной. То есть до полуминуты. К сожалению, все больше обстрелов приходится на приграничье, город Сумы, как областной центр. И снова жертвы среди гражданских, как было на прошлой неделе в Кривом Роге", – добавил Клименко.

По его словам, в результате российского удара по Сумам пострадали 14 полицейских. Также погибли и ранены сотрудники других служб, которые ликвидировали последствия удара.

"Я не хотел бы говорить за другие службы, но, к сожалению, у нас есть потери — это погибшие и раненые. Среди полицейских погибших нет", — заявил Клименко.