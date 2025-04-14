Глава МВД: Ракета, которой РФ ударила по Сумам, долетела до места менее чем за 45 секунд
Баллистическая ракета, которой российские оккупационные войска ударили по Сумам 13 апреля, долетела до места поражения менее чем за 45 секунд. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Было два удара с интервалом 2-2,5 минуты, 10:15 и 10:17. Удар был по центру города предварительно ракетой "Искандер-М" осколочно-фугасного действия. Скорость этой ракеты – более двух километров в секунду. Вот представьте себе, 100 километров она пролетела до места поражения меньше чем за 45 секунд", – отметил он.
Глава МВД рассказал, что под вражеский удар попал троллейбус, в котором люди вместе с детьми ехали в центр города, а также комплекс местного университета, вблизи которого находилось много горожан.
"Скорость реагирования, как коммунального транспорта, правоохранителей, власти, должна быть мгновенной. То есть до полуминуты. К сожалению, все больше обстрелов приходится на приграничье, город Сумы, как областной центр. И снова жертвы среди гражданских, как было на прошлой неделе в Кривом Роге", – добавил Клименко.
По его словам, в результате российского удара по Сумам пострадали 14 полицейских. Также погибли и ранены сотрудники других служб, которые ликвидировали последствия удара.
"Я не хотел бы говорить за другие службы, но, к сожалению, у нас есть потери — это погибшие и раненые. Среди полицейских погибших нет", — заявил Клименко.
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие жертвы (34 погибших и более 110 раненых), заявил глава МВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.