Глава МВС: Ракета, якою Росія вдарила по Сумах, долетіла до місця менш ніж за 45 секунд

Удар був по центру міста попередньо ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад два кілометри за секунду

Ігор Клименко (Фото: ОП)

Балістична ракета, якою російські окупаційні війська вдарили по Сумах 13 квітня, долетіла до місця ураження менше ніж за 45 секунд. Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Було два удари з проміжком 2-2,5 хвилини, 10:15 і 10:17. Удар був по центру міста попередньо ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад два кілометри за секунду. Ось уявіть собі, 100 кілометрів вона пролетіла до місця ураження менше ніж за 45 секунд", – зазначив він.

Глава МВС розповів, що під ворожий удар потрапив тролейбус, у якому люди разом з дітьми їхали до центру міста, а також комплекс місцевого університету, поблизу якого перебувало багато містян.

"Швидкість реагування, як комунального транспорту, правоохоронців, влади, має бути миттєвою. Тобто до пів хвилини. На жаль, все більше обстрілів припадає на прикордоння, місто Суми, як обласного центру. І знову жертви серед цивільних, як було минулого тижня у Кривому Розі", – додав Клименко.

За його словами, унаслідок російського удару по Сумах постраждали 14 поліціянтів. Також є загиблі та поранені співробітники інших служб, які ліквідовували наслідки удару.

"Я не хотів би говорити за інші служби, але, на жаль, ми маємо втрати — це загиблі та поранені. Серед поліціянтів загиблих немає", — заявив Клименко.