Генсек ООН тільки наступного дня висловив "глибоку стурбованість" через атаку Росії на Суми
Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш тільки наступного ранку відреагував на ракетний удар по цивільних у Сумах, який Росія здійснила вранці 13 квітня. У дописі на платформі X він висловив "глибоку стурбованість".
"Ми глибоко стурбовані недільною ракетною атакою Росії на Суми. Росія продовжує руйнівну серію подібних нападів. Напади на мирних жителів заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені. Я знову закликаю до тривалого припинення вогню", – йдеться у повідомленні.
Гутерреш додав, що ООН підтримує "цілеспрямовані зусилля з досягнення справедливого, міцного та всеосяжного миру, який повністю підтримував би суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України".
- Вранці 13 квітня 2025 року окупанти завдали двох ракетних ударів по Сумах – саме повторна атака принесла людські втрати (34 загиблих та понад 110 поранених), заявив голова МВА.
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- Зеленський повідомив, що перша російська ракета влучила в одну з будівель університету, друга розірвалася фактично над вулицею.