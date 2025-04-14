Генсек ООН тільки наступного дня висловив "глибоку стурбованість" через атаку Росії на Суми

Антоніу Гутерреш закликав до тривалого припинення вогню після російської атаки на Суми, яка забрала життя трьох десятків людей

Антоніу Гутерреш (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш тільки наступного ранку відреагував на ракетний удар по цивільних у Сумах, який Росія здійснила вранці 13 квітня. У дописі на платформі X він висловив "глибоку стурбованість".

"Ми глибоко стурбовані недільною ракетною атакою Росії на Суми. Росія продовжує руйнівну серію подібних нападів. Напади на мирних жителів заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені. Я знову закликаю до тривалого припинення вогню", – йдеться у повідомленні.

Гутерреш додав, що ООН підтримує "цілеспрямовані зусилля з досягнення справедливого, міцного та всеосяжного миру, який повністю підтримував би суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України".