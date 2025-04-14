Генсек ООН только на следующий день выразил "глубокую обеспокоенность" атакой РФ на Сумы
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш только на следующее утро отреагировал на ракетный удар по гражданским в Сумах, который Россия совершила утром 13 апреля. В сообщении на платформе X он выразил "глубокую обеспокоенность".
"Мы глубоко озабочены воскресной ракетной атакой России на Сумы. Россия продолжает разрушительную серию подобных нападений. Нападения на мирных жителей запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены. Я снова призываю к длительному прекращению огня", – говорится в сообщении.
Гутерриш добавил, что ООН поддерживает "целенаправленные усилия по достижению справедливого, крепкого и всеобъемлющего мира, полностью поддерживающего суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".
- Утром 13 апреля 2025 года оккупанты нанесли два ракетных удара по Сумам – именно повторная атака принесла человеческие потери (34 погибших и более 110 раненых), заявил глава МВА.
- Разведка узнала, что двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М/KN-23" ударили российские расчеты 112 и 448 ракетных бригад ВС РФ с территорий Воронежской и Курской областей соответственно.
- Зеленский сообщил, что первая российская ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась фактически над улицей.