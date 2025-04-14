Генсек ООН только на следующий день выразил "глубокую обеспокоенность" атакой РФ на Сумы

Антониу Гутерреш призвал к длительному прекращению огня после российской атаки на Сумы, унесшей жизни трех десятков человек

Антониу Гутерреш (Фото: ЕРА/JUSTIN LANE)

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш только на следующее утро отреагировал на ракетный удар по гражданским в Сумах, который Россия совершила утром 13 апреля. В сообщении на платформе X он выразил "глубокую обеспокоенность".

"Мы глубоко озабочены воскресной ракетной атакой России на Сумы. Россия продолжает разрушительную серию подобных нападений. Нападения на мирных жителей запрещены международным правом и должны быть немедленно прекращены. Я снова призываю к длительному прекращению огня", – говорится в сообщении.

Гутерриш добавил, что ООН поддерживает "целенаправленные усилия по достижению справедливого, крепкого и всеобъемлющего мира, полностью поддерживающего суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины".