"Вот почему я назвал Путина злом". Духовный советник Трампа отреагировал на удар по Сумам

Марк Бернс (Фото: Х)

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс, который в марте посещал Украину, призвал верующих со всего мира осудить ракетные атаки на Сумы, которые в Вербное воскресенье совершила Россия. Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

"Вот почему я назвал Путина злом <...> Это жестокое нападение, бездушно направленное против невинных прихожан, мирно собравшихся, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, является непростительным нападением на человечность, веру и святость жизни", – написал Бернс.

По его словам, "умышленное насилие против беззащитных верующих свидетельствует о глубоком пренебрежении состраданием и морали". Советник Трампа подчеркнул, что требует справедливости, ответственности и немедленного прекращения зверств против Украины.

"Я призываю верующих со всего мира публично осудить Россию за эти злостные акты насилия против женщин и детей среди гражданского населения. Мир должен стоять вместе против этих злых действий. Президент Дональд Трамп желает, чтобы эти злостные действия прекратились, а мир наступил как можно быстрее", – подытожил Бернс, призвав почтить память жертв российского террора.

После визита в Киевскую область 31 марта Бернс поддержал украинских военных и требования Украины предоставить больше оружия для защиты от российской агрессии. В интервью Kyiv Independent 10 апреля духовный советник Трампа охарактеризовал российского диктатора как "чистое, чистое зло".