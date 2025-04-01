Духовный советник Трампа призвал дать Украине оружие, независимо нравится ли Зеленский
Марк Бернс во время визита в киевский военный госпиталь (Фото: Главный раввин Украины)

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс поддержал украинских военных и требования Украины предоставить больше оружия для защиты от российской агрессии. Об этом он написал в Х после визита в Киевскую область 31 марта.

"Мне безразлично, нравится ли вам президент Зеленский или вы не хотите давать больше денег Украине. Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, зенитное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей", – написал он.

Бернс напомнил, что президент Трамп "вместо подушек послал джавелины", поэтому он "лучший друг невинных мирных граждан Украины".

"Трамп положит конец этой войне. Для него и для меня дело не в политике, а в человеческих жизнях", – уверен пастор.

Справка
Марк Бернс – американский проповедник, телевизионный евангелист и общественный деятель, получивший известность как личный духовный наставник Дональда Трампа. Он основал и возглавляет христианскую медиаплатформу NOW Network, специализирующуюся на трансляции религиозного контента. Бернс активно поддерживает консервативную политику и выступает за республиканские идеалы, подчеркивая значимость религии в государственном управлении США. Во время избирательной кампании 2016 года он стал одним из первых пасторов, открыто поддержавших Трампа, и вошел в совет движения "Пасторы за Трампа".
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