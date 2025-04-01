Духовный советник Трампа призвал дать Украине оружие, независимо нравится ли Зеленский

Марк Бернс во время визита в киевский военный госпиталь (Фото: Главный раввин Украины)

Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс поддержал украинских военных и требования Украины предоставить больше оружия для защиты от российской агрессии. Об этом он написал в Х после визита в Киевскую область 31 марта.

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"Мне безразлично, нравится ли вам президент Зеленский или вы не хотите давать больше денег Украине. Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, зенитное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей", – написал он.

Бернс напомнил, что президент Трамп "вместо подушек послал джавелины", поэтому он "лучший друг невинных мирных граждан Украины".

"Трамп положит конец этой войне. Для него и для меня дело не в политике, а в человеческих жизнях", – уверен пастор.

Справка Марк Бернс – американский проповедник, телевизионный евангелист и общественный деятель, получивший известность как личный духовный наставник Дональда Трампа. Он основал и возглавляет христианскую медиаплатформу NOW Network, специализирующуюся на трансляции религиозного контента. Бернс активно поддерживает консервативную политику и выступает за республиканские идеалы, подчеркивая значимость религии в государственном управлении США. Во время избирательной кампании 2016 года он стал одним из первых пасторов, открыто поддержавших Трампа, и вошел в совет движения "Пасторы за Трампа". Марк Бернс – американский проповедник, телевизионный евангелист и общественный деятель, получивший известность как личный духовный наставник Дональда Трампа. Он основал и возглавляет христианскую медиаплатформу NOW Network, специализирующуюся на трансляции религиозного контента. Бернс активно поддерживает консервативную политику и выступает за республиканские идеалы, подчеркивая значимость религии в государственном управлении США. Во время избирательной кампании 2016 года он стал одним из первых пасторов, открыто поддержавших Трампа, и вошел в совет движения "Пасторы за Трампа".