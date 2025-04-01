Духовный советник Трампа призвал дать Украине оружие, независимо нравится ли Зеленский
Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс поддержал украинских военных и требования Украины предоставить больше оружия для защиты от российской агрессии. Об этом он написал в Х после визита в Киевскую область 31 марта.
"Мне безразлично, нравится ли вам президент Зеленский или вы не хотите давать больше денег Украине. Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, зенитное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей", – написал он.
Бернс напомнил, что президент Трамп "вместо подушек послал джавелины", поэтому он "лучший друг невинных мирных граждан Украины".
"Трамп положит конец этой войне. Для него и для меня дело не в политике, а в человеческих жизнях", – уверен пастор.
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