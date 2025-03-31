В Украину прибыл духовный советник Трампа. Уже побывал в Буче, Ирпене и Бородянке – фото

Моше Асман и Марк Бернс (Фото: Facebook)

Американский евангельский служитель и духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибыл с визитом в Украину 31 марта. Об этом в Facebook сообщил главный раввин Украины Моше Асман.

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"По моему приглашению в Украину прибыл особый гость – пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента Дональда Трампа. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки", – говорится в сообщении.

Асман сообщил, что прежде всего отправился с Бернсом в Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы советник Трампа своими глазами увидел последствия военных преступлений россиян против Украины.

"Увиденное глубоко поразило его — он не скрывал боли, возмущения и искреннего сострадания. Я уверен, что эти эмоции и свидетельства не останутся лично у него. Пастор Бернс — человек, который может быть услышан там, где принимаются большие решения", — добавил главный раввин, выразив надежду, что Бернс донесет увиденное до американского руководства.

Марк Бернс – американский проповедник, телевизионный евангелист и общественный деятель, получивший известность как личный духовный наставник Дональда Трампа. Он основал и возглавляет христианскую медиаплатформу NOW Network, специализирующуюся на трансляции религиозного контента. Бернс активно поддерживает консервативную политику и выступает за республиканские идеалы, подчеркивая значимость религии в государственном управлении США. Во время избирательной кампании 2016 года он стал одним из первых пасторов, открыто поддержавших Трампа, и вошел в совет движения "Пасторы за Трампа".

Фото: Facebook/Главный раввин Украины

Фото: Facebook/Главный раввин Украины

Фото: Facebook/Главный раввин Украины

В конце февраля, когда между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Вэнсом произошел спор в Овальном кабинете, вице-президент сказал, что "был в Украине", но по сториз в соцсетях.

Позже, 24 марта, Зеленский заявил, что пригласил Вэнса в Украину, но тот не ответил.