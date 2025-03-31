До України прибув духовний радник Трампа. Вже побував у Бучі, Ірпені та Бородянці – фото
Американський євангельський служитель та духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибув з візитом до України 31 березня. Про це у Facebook повідомив головний рабин України Моше Асман.
"За моїм запрошенням до України прибув особливий гість — пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки", – йдеться у дописі.
Асман повідомив, що перш за все вирушив з Бернсом до Бучі, Ірпеня та Бородянки, аби радник Трампа на власні очі побачив наслідки воєнних злочинів росіян проти України.
"Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс — людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення", – додав головний рабин, висловивши сподівання, що Бернс донесе побачене до американського керівництва.
- Наприкінці лютого, коли між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Венсом сталася суперечка в Овальному кабінеті, віцепрезидент сказав, що "був в Україні", але по сториз у соцмережах.
- Пізніше, 24 березня, Зеленський заявив, що запросив Венса до України, але той не відповів.