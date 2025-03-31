До України прибув духовний радник Трампа. Вже побував у Бучі, Ірпені та Бородянці – фото

Моше Асман та Марк Бернс (Фото: Facebook)

Американський євангельський служитель та духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибув з візитом до України 31 березня. Про це у Facebook повідомив головний рабин України Моше Асман.

"За моїм запрошенням до України прибув особливий гість — пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки", – йдеться у дописі.

Асман повідомив, що перш за все вирушив з Бернсом до Бучі, Ірпеня та Бородянки, аби радник Трампа на власні очі побачив наслідки воєнних злочинів росіян проти України.

"Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс — людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення", – додав головний рабин, висловивши сподівання, що Бернс донесе побачене до американського керівництва.

Марк Бернс – американський проповідник, телевізійний євангеліст і громадський діяч, який здобув популярність як особистий духовний наставник Дональда Трампа. Він заснував і очолює християнську медіаплатформу NOW Network, що спеціалізується на трансляції релігійного контенту. Бернс активно підтримує консервативну політику та виступає за республіканські ідеали, підкреслюючи важливість релігії у державному управлінні США. Під час виборчої кампанії 2016 року він став одним із перших пасторів, які відкрито підтримали Трампа, і увійшов до ради руху "Пастори за Трампа".

Фото: Facebook/Головний рабин України

Фото: Facebook/Головний рабин України

Фото: Facebook/Головний рабин України

Наприкінці лютого, коли між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Венсом сталася суперечка в Овальному кабінеті, віцепрезидент сказав, що "був в Україні", але по сториз у соцмережах.

Пізніше, 24 березня, Зеленський заявив, що запросив Венса до України, але той не відповів.