Зеленський запросив Венса до України. Той проігнорував

28 лютого, коли сталася суперечка в Білому домі, віцепрезидент сказав, що "був в Україні", але по сториз у соцмережах

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент Володимир Зеленський запросив віцепрезидента США Джея Ді Венса до України, але він не відповів. Про це глава держави розповів в інтерв'ю кореспонденту журналу Time Саймону Шустеру.

Зазначається, що під час однієї з нещодавніх телефонних розмов Зеленський запропонував Венсу змінити своє рішення не приїжджати в Україну під час війни.

"Ми все ще чекаємо на вас", – сказав він з усмішкою, пише Шустер. Втім, як стверджується, Венс проігнорував це запрошення.

Наприкінці лютого, коли між Зеленським, Трампом і Венсом сталася суперечка в Овальному кабінеті, віцепрезидент сказав, що "був в Україні", але по сторіз в соцмережах.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між українським президентом і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського в тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.

3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.

10 березня спецпосланець Трампа на Близькому Сході Віткофф заявив, що Зеленський перепросив за інцидент у Білому домі в листі до американського президента.