Трамп: Зеленський хоче йти далі та воювати й воювати

Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського у тому, що він нібито хоче тільки воювати і не хоче підписувати мирний договір. Про це він сказав в коментарі Голосу Америки.

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"Він хоче те, чого не хочу я. Він хоче продовжувати воювати, воювати і воювати. Ми хочемо покласти край смертям", – сказав Трампа.

За його словами, Зеленський на зустрічі "зіграв занадто самовпевнено". Він підкреслив, що США хочуть миру і не хочуть "війни на 10 років та грати в ігри".

"Ми не шукаємо когось, хто залучить сильну державу, а потім не укладе миру, бо відчуває себе підсиленим. Це те, що я побачив сьогодні", – сказав Трамп.

Він зазначив, що піклується про українських та російських солдатів, які гинуть. За минулий тиждень, за словами Трампа, загинуло 2000 осіб з обох сторін. І якщо нічого не робити, то Україні доведеться укласти мир, але на руках будуть "дуже слабкі карти".

"Якщо ми підпишемо угоду, він матиме дуже потужний набір карт, а потім не захоче укладати мир. Ось де ми зараз є", – сказав Трамп.