Трамп: Зеленский хочет идти дальше и воевать и воевать

Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он будто бы хочет только воевать и не хочет подписывать мирный договор. Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки.

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"Он хочет то, чего не хочу я. Он хочет продолжать воевать, воевать и воевать. Мы хотим покончить со смертями", – сказал Трампа.

По его словам, Зеленский на встрече "сыграл слишком самоуверенно". Он подчеркнул, что США хотят мира и не хотят "войны на 10 лет и играть в игры".

"Мы не ищем кого-то, кто привлечет сильное государство, а потом не заключит мир, потому что чувствует себя усиленным. Это то, что я увидел сегодня", – сказал Трамп.

Он отметил, что заботится об украинских и российских солдатах, которые погибают. За прошедшую неделю, по словам Трампа, погибли 2000 человек с обеих сторон. И если ничего не делать, то Украине придется заключить мир, но на руках будут "очень слабые карты".

"Если мы подпишем соглашение, у него будет очень мощный набор карт, а потом не захочет заключать мир. Вот где мы сейчас есть", – сказал Трамп.