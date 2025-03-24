Зеленский пригласил Вэнса в Украину. Тот проигнорировал

28 февраля, когда произошел спор в Белом доме, вице-президент сказал, что "был в Украине", но по сторис в соцсетях

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/JIM LO SCALZO)

Президент Владимир Зеленский пригласил вице-президента США Джея Ди Вэнса в Украину, но он не ответил. Об этом глава государства рассказал в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.

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Отмечается, что во время одного из недавних телефонных разговоров Зеленский предложил Вэнсу изменить свое решение не приезжать в Украину во время войны.

"Мы все еще ждем вас", – сказал он с улыбкой, пишет Шустер. Впрочем, как утверждается, Вэнс проигнорировал это приглашение.

В конце февраля, когда между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошел спор в Овальном кабинете, вице-президент сказал, что "был в Украине", но по сторис в соцсетях.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между украинским президентом и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.

3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.

10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Виткофф заявил, что Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.