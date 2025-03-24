Зеленский пригласил Вэнса в Украину. Тот проигнорировал
Президент Владимир Зеленский пригласил вице-президента США Джея Ди Вэнса в Украину, но он не ответил. Об этом глава государства рассказал в интервью корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.
Отмечается, что во время одного из недавних телефонных разговоров Зеленский предложил Вэнсу изменить свое решение не приезжать в Украину во время войны.
"Мы все еще ждем вас", – сказал он с улыбкой, пишет Шустер. Впрочем, как утверждается, Вэнс проигнорировал это приглашение.
В конце февраля, когда между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошел спор в Овальном кабинете, вице-президент сказал, что "был в Украине", но по сторис в соцсетях.
28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между украинским президентом и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот якобы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.
- 3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.
- 10 марта спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Виткофф заявил, что Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к американскому президенту.