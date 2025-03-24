Зеленский снова попал на обложку Time и показал свои картины в Офисе президента – фото

На одной из картин в Офисе президента изображен российский военный корабль "Москва", который Силы обороны потопили в 2022 году

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский попал на обложку известного американского журнала Time. Журналист Саймон Шустер пообщался с главой государства, в частности о споре с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

На обложке журнала Зеленский сидит в Офисе президента. Этот выпуск редакция подписала как The Endgame. В шахматах это конкретный этап игры, когда остаются только несколько фигур, а в более широком смысле может означать завершающую фазу любой ситуации или процесса. В контексте политики – "конечная цель" или "финальный этап".

В материале говорится, что по советам людей, которым он доверяет, Зеленский избегал обсуждения скандала в Белом доме, пытаясь не обострять дипломатический кризис, который мог бы поставить под угрозу не только его политическое положение, но и существование страны.

"Его стандартным ответом на вопрос была фраза: "Оставим это истории". Даже сейчас он стремится забыть об этом эпизоде и двигаться дальше", – пишет Шустер.

Журналист также побывал в Офисе президента и увидел картины, висящие на стене у Зеленского. На одной из них изображен российский военный корабль "Москва", который Силы обороны потопили в 2022 году. На другой – украинские военные на территории России.