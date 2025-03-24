Зеленський знову потрапив на обкладинку Time та показав свої картини в Офісі президента – фото

На одній з картин в Офісі президента зображено російський військовий корабель "Москва", який Сили оборони потопили у 2022 році

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time. Журналіст Саймон Шустер поспілкувався з главою держави, зокрема про суперечку з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом в Овальному кабінеті.

На обкладинці журналу Зеленський сидить в Офісі президента. Цей випуск редакція підписала як "The Endgame". У шахах це конкретний етап гри, коли залишаються тільки кілька фігур, а в ширшому сенсі може означати завершальну фазу будь-якої ситуації або процесу. У контексті політики – "кінцева мета" або "фінальний етап".

У матеріалі йдеться, що за порадами людей, яким він довіряє, Зеленський уникав обговорення скандалу у Білому домі, намагаючись не загострювати дипломатичну кризу, яка могла б поставити під загрозу не тільки його політичне становище, але й існування країни.

"Його стандартною відповіддю на запитання була фраза: "Залишимо це історії". Навіть зараз він прагне забути про цей епізод і рухатись далі", – пише Шустер.

Журналіст також побував в Офісі президента та побачив картини, які висять на стіні у Зеленського. На одній з них зображено російський військовий корабель "Москва", який Сили оборони потопили у 2022 році. На іншій – українські військові на території Росії.