Зеленский о скандале в Овальном кабинете: Понимаю причину, но не хочу обсуждать

Украинский президент заявил, что понимает природу скандала с Трампом и Вэнсом, хотя подробностей не привел

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил украинским и британским журналистам, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.

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Зеленского спросили, как он воспринимает скандал с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

"Я не хочу обсуждать, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить крепкие отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", – ответил он.

Зеленский подчеркнул, что сам понимает природу этого инцидента, хотя подробностей не привел.

Глава государства добавил, что хочет от союзников, в том числе американских, конструктивного диалога и чтобы те помнили, кто является агрессором.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.