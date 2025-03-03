Зеленский о скандале в Овальном кабинете: Понимаю причину, но не хочу обсуждать
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил украинским и британским журналистам, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.

Зеленского спросили, как он воспринимает скандал с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом в Овальном кабинете.

"Я не хочу обсуждать, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить крепкие отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат", – ответил он.

Зеленский подчеркнул, что сам понимает природу этого инцидента, хотя подробностей не привел.

Глава государства добавил, что хочет от союзников, в том числе американских, конструктивного диалога и чтобы те помнили, кто является агрессором.

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