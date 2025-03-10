Виткофф: Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к Трампу

Стив Виткофф (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Спецпосланник лидера США Стив Виткофф заявил, что президент Владимир Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к Дональду Трампу. Об этом чиновник рассказал в интервью Fox News.

Соратника Трампа спросили, ожидает ли он подписание договора о ресурсах между Украиной и США на этой неделе.

"Я надеюсь на это. Зеленский направил письмо президенту [Трампу]. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я считаю, что это был важный шаг", – ответил Виткофф.

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Спецпосланник рассказал, что было много обсуждений между командами Украины и США, а также европейцами, также имеющими отношение к этой дискуссии.

Чиновник отметил, что "хотел бы назвать это прогрессом".

Накануне президент США также заявлял, что Украина и Штаты подпишут соглашение о полезных ископаемых.