Виткофф: Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к Трампу
Спецпосланник лидера США Стив Виткофф заявил, что президент Владимир Зеленский извинился за инцидент в Белом доме в письме к Дональду Трампу. Об этом чиновник рассказал в интервью Fox News.
Соратника Трампа спросили, ожидает ли он подписание договора о ресурсах между Украиной и США на этой неделе.
"Я надеюсь на это. Зеленский направил письмо президенту [Трампу]. Он извинился за весь тот инцидент, который произошел в Овальном кабинете. Я считаю, что это был важный шаг", – ответил Виткофф.
Спецпосланник рассказал, что было много обсуждений между командами Украины и США, а также европейцами, также имеющими отношение к этой дискуссии.
Чиновник отметил, что "хотел бы назвать это прогрессом".
Накануне президент США также заявлял, что Украина и Штаты подпишут соглашение о полезных ископаемых.
- 4 марта, выступая перед Конгрессом, Трамп также заявлял, что получил письмо от Зеленского после спора в Белом доме. Пани посол Украины в США объясняла, что речь идет о сообщении президента Украины в соцсети X.
- В публикации Зеленский отмечал: "Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пора сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными". Вероятно, об этих словах и говорит Виткофф.
- Ранее о необходимости извинений от Зеленского заявляли госсекретарь США Рубио и советник Трампа Уолтц.