У Трампа рассказали, чего ждут от Зеленского после скандала в Овальном кабинете

Майк Уолтц считает, что украинский президент должен извиниться за то, что произошло в Овальном кабинете, а также подписать соглашение об ископаемых

Майк Уолтц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что Белый дом ожидает, что президент Владимир Зеленский извинится за скандал в Овальном кабинете, подпишет соглашение о полезных ископаемых и выразит готовность к мирным переговорам.

По словам Уолтца, администрация Трампа хочет услышать от украинского президента, что "он жалеет [о споре в Овальном кабинете], что он готов подписать это соглашение о минералах и готов участвовать в мирных переговорах".

"Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что это то, что лучше для американского народа, для украинского народа, для России и для мира, чтобы восстановить стабильность", – сказал советник американского президента.

По мнению Уолтца, спор между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом продемонстрировал, что президент Украины якобы не готов к миру.

По его словам, Зеленский мог покинуть Белый дом в пятницу, "имея США и Украину связанными экономически на целые поколения вперед".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.

1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.

3 марта Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал в Овальном кабинете. В то же время он не хотел бы обсуждать это, поскольку уверен – эта ситуация пройдет.