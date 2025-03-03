У Трампа рассказали, чего ждут от Зеленского после скандала в Овальном кабинете
Майк Уолтц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в эфире Fox News, что Белый дом ожидает, что президент Владимир Зеленский извинится за скандал в Овальном кабинете, подпишет соглашение о полезных ископаемых и выразит готовность к мирным переговорам.

По словам Уолтца, администрация Трампа хочет услышать от украинского президента, что "он жалеет [о споре в Овальном кабинете], что он готов подписать это соглашение о минералах и готов участвовать в мирных переговорах".

"Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что это то, что лучше для американского народа, для украинского народа, для России и для мира, чтобы восстановить стабильность", – сказал советник американского президента.

По мнению Уолтца, спор между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом продемонстрировал, что президент Украины якобы не готов к миру.

По его словам, Зеленский мог покинуть Белый дом в пятницу, "имея США и Украину связанными экономически на целые поколения вперед".

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