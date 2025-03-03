Скандал в Овальном кабинете был намеренно спровоцирован представителями США – Мерц
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что скандал между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом не был случайным, а вызван умышленно представителями Соединенных Штатов. Его цитирует AFP.
"На мой взгляд, это была не спонтанная реакция на высказывание Зеленского, а явно умышленная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", – высказался Мерц.
Будущий канцлер Германии заявил, что был удивлен тоном разговора, который "не способствовал решению вопроса".
По словам Мерца, такой спор между Трампом и Зеленским отражал нынешнее поведение американского правительства. Он несколько раз просматривал видеозапись встречи двух лидеров.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом.
- 1 марта Трамп обвинил Зеленского в том, что тот будто бы хочет только воевать и не стремится подписывать мирный договор.