Скандал в Овальном кабинете был намеренно спровоцирован представителями США – Мерц

Будущий канцлер Германии заявил, что был удивлен тоном разговора, который "не способствовал решению вопроса"

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что скандал между президентом Владимиром Зеленским, главой Белого дома Дональдом Трампом и вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом не был случайным, а вызван умышленно представителями Соединенных Штатов. Его цитирует AFP.

"На мой взгляд, это была не спонтанная реакция на высказывание Зеленского, а явно умышленная эскалация на этой встрече в Овальном кабинете", – высказался Мерц.

Будущий канцлер Германии заявил, что был удивлен тоном разговора, который "не способствовал решению вопроса".

По словам Мерца, такой спор между Трампом и Зеленским отражал нынешнее поведение американского правительства. Он несколько раз просматривал видеозапись встречи двух лидеров.