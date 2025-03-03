Мерц вважає, що скандал в Овальному кабінеті був навмисно спровокований представниками США
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що скандал між президентом Володимиром Зеленським, очільником Білого дому Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом не був випадковим, а спричинений навмисно представниками Сполучених Штатів. Його цитує AFP.
"На мій погляд, це була не спонтанна реакція на висловлювання Зеленського, а явно навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", – висловився Мерц.
Майбутній канцлер Німеччини заявив, що був здивований тоном розмови, який "не сприяв розв'язанню питання".
За словами Мерца, така суперечка між Трампом і Зеленським відображала нинішню поведінку американського уряду. Він кілька разів переглядав відеозапис зустрічі між двома лідерами.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- 1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.