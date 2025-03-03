Мерц вважає, що скандал в Овальному кабінеті був навмисно спровокований представниками США

Майбутній канцлер Німеччини заявив, що був здивований тоном розмови, який "не сприяв розв'язанню питання"

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що скандал між президентом Володимиром Зеленським, очільником Білого дому Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом не був випадковим, а спричинений навмисно представниками Сполучених Штатів. Його цитує AFP.

"На мій погляд, це була не спонтанна реакція на висловлювання Зеленського, а явно навмисна ескалація на цій зустрічі в Овальному кабінеті", – висловився Мерц.

Майбутній канцлер Німеччини заявив, що був здивований тоном розмови, який "не сприяв розв'язанню питання".

За словами Мерца, така суперечка між Трампом і Зеленським відображала нинішню поведінку американського уряду. Він кілька разів переглядав відеозапис зустрічі між двома лідерами.