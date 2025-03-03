У Трампа розповіли, чого чекають від Зеленського після скандалу в Овальному кабінеті
Майк Волтц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, що Білий дім чекає, що президент Володимир Зеленський перепросить за скандал в Овальному кабінеті, підпише угоду про корисні копалини та висловить готовність до мирних переговорів.

За словами Волтца, адміністрація Трампа хоче почути від українського президента, що "він шкодує [про суперечку в Овальному кабінеті], що він готовий підписати цю угоду про мінерали та що він готовий брати участь у мирних переговорах".

"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", – сказав радник американського президента.

На думку Волтца, суперечка між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом продемонструвала, що президент України нібито не готовий до миру.

За його словами, Зеленський міг залишити Білий дім у п'ятницю, "маючи США і Україну пов'язаними економічно на цілі покоління вперед".

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