У Трампа розповіли, чого чекають від Зеленського після скандалу в Овальному кабінеті

Майк Волтц вважає, що український президент має перепросити за те, що сталося в Овальному кабінеті, а також підписати угоду про копалини

Майк Волтц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Радник президента Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, що Білий дім чекає, що президент Володимир Зеленський перепросить за скандал в Овальному кабінеті, підпише угоду про корисні копалини та висловить готовність до мирних переговорів.

За словами Волтца, адміністрація Трампа хоче почути від українського президента, що "він шкодує [про суперечку в Овальному кабінеті], що він готовий підписати цю угоду про мінерали та що він готовий брати участь у мирних переговорах".

"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", – сказав радник американського президента.

На думку Волтца, суперечка між Зеленським, Трампом і віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом продемонструвала, що президент України нібито не готовий до миру.

За його словами, Зеленський міг залишити Білий дім у п'ятницю, "маючи США і Україну пов'язаними економічно на цілі покоління вперед".

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом відбулася суперечка. Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.

1 березня Трамп звинуватив Зеленського у тому, що той нібито хоче тільки воювати й не прагне підписувати мирний договір.

3 березня Зеленський заявив, що розуміє, чому стався скандал в Овальному кабінеті. Водночас він не хотів би це обговорювати, оскільки впевнений – ця ситуація мине.