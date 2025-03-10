Рубио о помощи США Украине: Надеюсь, решим на переговорах в Саудовской Аравии
Государственный секретарь США Марко Рубио надеется, что вопрос прекращения военной помощи Украине "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии. Его слова цитирует газета The Guardian со ссылкой на агентство AFP.
"Я думаю, что вопрос паузы в помощи в целом – это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, то, что состоится завтра [переговоры] будет ключом к этому", – рассказал Рубио.
Чиновник также рассказал о перспективах прекращения огня в российско-украинской войне.
Относительно украинского предложения перемирия в небе и на воде госсекретарь заявил: "Я не говорю, что этого достаточно, но это именно уступка, которую вам нужно увидеть, чтобы положить конец конфликту".
Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где также находится и президент Владимир Зеленский, однако их встречи не ожидается.
- 11 марта Рубио примет участие в американо-украинских переговорах, на которых Киев будут представлять глава Офиса президента Ермак, его заместитель Палиса и министры иностранных дел и обороны Сибига и Умеров.
- Зеленский заявлял, что от переговоров с США в Саудовской Аравии Украина ожидает результатов в приближении мира и продолжении поддержки.