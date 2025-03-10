Рубио о помощи США Украине: Надеюсь, решим на переговорах в Саудовской Аравии

Госсекретарь считает украинское предложение частичного перемирия недостаточным, но в то же время назвал его важной уступкой для завершения войны

Марко Рубио (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио надеется, что вопрос прекращения военной помощи Украине "решен" во время переговоров в Саудовской Аравии. Его слова цитирует газета The Guardian со ссылкой на агентство AFP.

"Я думаю, что вопрос паузы в помощи в целом – это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, то, что состоится завтра [переговоры] будет ключом к этому", – рассказал Рубио.

Чиновник также рассказал о перспективах прекращения огня в российско-украинской войне.

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Относительно украинского предложения перемирия в небе и на воде госсекретарь заявил: "Я не говорю, что этого достаточно, но это именно уступка, которую вам нужно увидеть, чтобы положить конец конфликту".

Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где также находится и президент Владимир Зеленский, однако их встречи не ожидается.