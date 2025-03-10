Уиткофф: США никогда не закрывали Украине доступ к разведданным, необходимым для обороны

Спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке заявил, что вопрос обмена разведданными с Украиной будет подниматься на встрече в Саудовской Аравии

Стив Уиткофф (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

США никогда не закрывали доступ к разведывательной информации, необходимой Украине для защиты и обороны. Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Отвечая на вопрос, в полном ли объеме США делятся с Украиной разведданными, Уиткофф сказал: "Насколько я понимаю, мы никогда не отключаем разведку для чего-то оборонного, что нужно Украине".

Он добавил, что этот вопрос также будет подниматься на переговорах представителей Украины и США в Саудовской Аравии.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США близки к возобновлению передачи разведданных Украине.