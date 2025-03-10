Уиткофф: США никогда не закрывали Украине доступ к разведданным, необходимым для обороны
США никогда не закрывали доступ к разведывательной информации, необходимой Украине для защиты и обороны. Об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Отвечая на вопрос, в полном ли объеме США делятся с Украиной разведданными, Уиткофф сказал: "Насколько я понимаю, мы никогда не отключаем разведку для чего-то оборонного, что нужно Украине".
Он добавил, что этот вопрос также будет подниматься на переговорах представителей Украины и США в Саудовской Аравии.
Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США близки к возобновлению передачи разведданных Украине.
- Трамп приостановил всю военную помощь США для Украины. Это произошло после его ссоры с президентом Владимиром Зеленским 28 февраля.
- 5 марта директор ЦРУ Ретклифф сообщил об остановке передачи Украине разведывательных данных США.
- 6 марта анонсировали встречу между США и Украиной в Саудовской Аравии. Она должна состояться 11 марта.
- 7 марта украинский МИД изложил повестку дня встречи. На нем будут обсуждаться украино-американские двусторонние отношения, стратегическое партнерство, его дальнейшее развитие и путь к миру.