Трамп: Ни у Украины, ни у России нет козырей. Они должны заключить соглашение

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп считает, что ни у Украины, ни у России "нет козырей" и обеим сторонам нужно заключить соглашение о мире. Об этом он заявил в комментарии журналистам Forbes.

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"Вы знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей. В России их нет. Все, что нужно, – это заключить соглашение и перестать убивать людей. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее завершить", – сказал Трамп.

Выражение об "отсутствии козырей" Трамп впервые использовал во время спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Кроме того, он подчеркивал это повторно во время общения с прессой 7 марта, когда сказал, что ему "сложнее иметь дело с Украиной".