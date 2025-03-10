Трамп: Ни у Украины, ни у России нет козырей. Они должны заключить соглашение
Президент США Дональд Трамп считает, что ни у Украины, ни у России "нет козырей" и обеим сторонам нужно заключить соглашение о мире. Об этом он заявил в комментарии журналистам Forbes.
"Вы знаете, я говорю, что у них нет козырей. Ни у кого на самом деле нет козырей. В России их нет. Все, что нужно, – это заключить соглашение и перестать убивать людей. Это бессмысленная война, и мы собираемся ее завершить", – сказал Трамп.
Выражение об "отсутствии козырей" Трамп впервые использовал во время спора с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Кроме того, он подчеркивал это повторно во время общения с прессой 7 марта, когда сказал, что ему "сложнее иметь дело с Украиной".
- 7 марта 2025 года советник президента США Уолтц заявил, что Вашингтон надеется "вернуть все на свои места", говоря о встрече делегаций Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе.
- Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома заявило, что в последние дни "усилился гнев" Трампа из-за поведения России в войне против Украины.