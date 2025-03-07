Гнев Трампа усилился из-за действий России в войне против Украины – Axios

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

В последние дни "усилился гнев" президента США Доналда Трампа из-за поведения России в войне против Украины, заявляет американское медиа Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.

По его словам, "гнев Трампа усилился" из-за поведения РФ и ее эскалации ударов по Украине в то время, когда лидер США настаивает на прекращении огня.

Днем 7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины.

Ранее, в январе, американский лидер уже угрожал стране-агрессору. Тогда он заявлял, что если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.