Гнев Трампа усилился из-за действий России в войне против Украины – Axios
В последние дни "усилился гнев" президента США Доналда Трампа из-за поведения России в войне против Украины, заявляет американское медиа Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, "гнев Трампа усилился" из-за поведения РФ и ее эскалации ударов по Украине в то время, когда лидер США настаивает на прекращении огня.
Днем 7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России, поскольку она продолжает войну против Украины.
Ранее, в январе, американский лидер уже угрожал стране-агрессору. Тогда он заявлял, что если в скором времени не будет заключено соглашение об окончании войны против Украины, то он введет высокие налоги, пошлины и санкции на все, что продает РФ.
- В ночь на пятницу, 7 марта, россияне массированно атаковали Украину ракетами разных типов и почти двумя сотнями беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили 34 ракеты и 100 БпЛА.
- Известны последствия в Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской, Харьковской и Одесской областях. Под прицелом находились, в частности, объекты энергетической и газовой инфраструктуры.
- На фоне атаки президент Зеленский вновь заявил, что первыми шагами для установления реального мира в Украине должно быть принуждение России к прекращению атак, в том числе с воздуха.