Гнів Трампа посилився через дії Росії у війні проти України – Axios
Останніми днями "посилився гнів" президента США Доналда Трампа через поведінку Росії у війні проти України, заявляє американське медіа Axios з посиланням на неназваного високопоставленого посадовця Білого дому.
За його словами, "гнів Трампа посилився" через поведінку РФ та її ескалацію ударів по Україні у той час, коли лідер США наполягає на припиненні вогню.
Вдень 7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України.
Раніше, у січні, американський лідер уже погрожував країні-агресору. Тоді він заявляв, що якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він введе високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.
- У ніч проти п’ятниці, 7 березня, росіяни масовано атакували Україну ракетами різних типів та майже двома сотнями безпілотників. Сили протиповітряної оборони збили 34 ракети та 100 БпЛА.
- Відомо про наслідки у Тернопільській, Полтавській, Івано-Франківській, Харківській та Одеській областях. Під прицілом були, зокрема, об’єкти енергетичної й газової інфраструктури.
- На тлі атаки президент Зеленський знову заявив, що першими кроками для встановлення реального миру в Україні має бути примус Росії до припинення атак, зокрема з повітря.