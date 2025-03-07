Гнів Трампа посилився через дії Росії у війні проти України – Axios

Дональд Трамп (Фото: Al Drago / EPA)

Останніми днями "посилився гнів" президента США Доналда Трампа через поведінку Росії у війні проти України, заявляє американське медіа Axios з посиланням на неназваного високопоставленого посадовця Білого дому.

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За його словами, "гнів Трампа посилився" через поведінку РФ та її ескалацію ударів по Україні у той час, коли лідер США наполягає на припиненні вогню.

Вдень 7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки та продовжує війну проти України.

Раніше, у січні, американський лідер уже погрожував країні-агресору. Тоді він заявляв, що якщо незабаром не буде укладено угоду про закінчення війни проти України, то він введе високі податки, мита та санкції на все, що продає РФ.