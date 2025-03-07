Росія влаштувала нову масовану атаку на енергетичну і газову інфраструктуру

Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, каже Галущенко

Російська ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Удари ракетами та дронами 7 березня були спрямовані по енергетичній і газовій інфраструктурі в різних частинах України. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Там, де можливо, рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Триває робота над стабілізацією енерго- і газопостачання.

Галущенко попередив, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, і закликав слідкувати за офіційними повідомленнями.

"Росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам", – написав міністр енергетики.

У ніч проти 7 березня і зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи були у Вінниці, зафіксоване влучання у Харкові, також окупанти цілили по інфраструктурних об'єктах Прикарпаття.

Здебільшого пуски ракет фіксувались у бік західних регіонів.

У ніч проти 20 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши до 14 ракет і 161 ударний дрон. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 80 БпЛА. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська, Херсонська та Київська області. Це була масована атака на газову інфраструктуру.

6 березня в Укренерго попередили, що ситуація з електропостачаннями може погіршитися найближчими тижнями, попри потепління.

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