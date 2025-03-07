Россия устроила новую массированную атаку на энергетическую и газовую инфраструктуру

Принимаются все необходимые меры по стабилизации энерго- и газоснабжения, говорит Галущенко

Российская ракета (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Удары ракетами и дронами 7 марта были направлены по энергетической и газовой инфраструктуре в разных частях Украины. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Продолжается работа по стабилизации энерго- и газоснабжения.

Галущенко предупредил, что ситуация в энергосистеме может изменяться и призвал следить за официальными сообщениями.

"Россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", – написал министр энергетики.

В ночь на 7 марта и утром Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Взрывы были в Виннице, зафиксировано попадание в Харькове, а также оккупанты били по инфраструктурным объектам Прикарпатья.

В основном пуски ракет фиксировались в сторону западных регионов.

В ночь на 20 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив до 14 ракет и 161 ударный дрон. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 80 БпЛА. В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Одесская, Херсонская и Киевская области. Это была массированная атака на газовую инфраструктуру.

6 марта в Укрэнерго предупредили, что ситуация с электроснабжением может ухудшиться в ближайшие недели, несмотря на потепление.

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