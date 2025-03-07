Ту-95 (Фото: EPA)

В ночь на 7 марта и утром Россия массированно атакует Украину ракетами. Об этом информируют Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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После полуночи военные сообщали о ракетах с разных направлений, в частности фиксировался (в 00:53) взлет группы бортов Ту-95, которые в зависимости от модификации могут быть носителями ракет Х-101 или Х-55 и Х-555.

Около 06:08 винницкие местные паблики писали о взрывах в областном центре.

В 06:32 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, а затем уточнил, что есть попадание в Киевском районе города.

Ранним утром ракеты фиксировались в сторону Ивано-Франковска, Тернополя, Винницы, Хмельнитчины, Черкасщины, Полтавщины, Сумщины и других областей.

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