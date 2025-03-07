Фіксувались зльоти російських бомбардувальників і пуски ракет. Паралельно триває російська атака безпілотниками. Є влучання у Харкові

Ту-95 (Фото: EPA)

У ніч проти 7 березня і зранку Росія масовано атакує Україну ракетами. Про це інформують повітряні сили Збройних Сил України.

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Після опівночі військові повідомляли про ракети з різних напрямків, зокрема фіксувався (о 00:53) зліт групи бортів Ту-95, які залежно від модифікації можуть бути носіями ракет Х-101 або ж Х-55 і Х-555.

Зранку ракети фіксувались в бік Івано-Франківська, Тернополя, Вінниці, Хмельниччини, Черкащини, Полтавщини, Сумщини та інших областей.

Паралельно із ракетами Росія з вечора 6 березня і до ранку 7-го атакує безпілотниками.

Близько 06:08 вінницькі місцеві пабліки писали про вибухи в обласному центрі.

О 06:32 мер Харкова Ігор Терехов повідомив про вибух, а згодом уточнив, що є влучання у Київському районі міста.

О 06:57 Терехов повідомив, що в Харкові Росія завдала удару по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку, вона жива. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

На місці влучання почалася пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що розташований поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців.