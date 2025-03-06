Росіяни атакували Україну балістикою та 112 дронами: є наслідки у чотирьох областях

Підтверджено збиття 68 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у дев'яти областях

Наслідки у Кривому Розі (Фото: Дніпропетровська ОВА)

У ніч проти 6 березня росіяни запустили по Україні дві балістичні ракети та понад сотню ударних безпілотників і дронів-імітаторів, більшість з них вдалося збити, однак є наслідки у чотирьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 19:00 5 березня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області Росії та тимчасово окупованого Криму, а також 112 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ (Росія) та Чауда (тимчасово окупований Крим).

Станом на 09:00 підтверджено збиття 68 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях.

43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

У Сумах через російський дроновий удар загинув 32-річний чоловік. У Харкові уламки дрона пошкодили багатоповерхівку, відомо про двох постраждалих.

У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки загинули чотири людини, заявив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ще понад 30 людей отримали поранення, є руйнування.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що окупанти масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками.

Під ударом була цивільна й енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, одну з яких ушпиталено.

Зруйновано приватний двоповерховий будинок і пошкоджено скління адміністративної будівлі. Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

У ніч проти 3 березня Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами.

У ніч проти 4 березня окупанти запустили 99 "шахедів" і дронів-імітаторів.

З вечора 4 березня та в ніч проти 5 березня росіяни вдарили по Україні трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, однією ракетою С-300 і 181 безпілотником.