Вночі Росія запускала балістику, С-300 і 181 безпілотник: є наслідки на землі

Більшість ворожих БпЛА збито або логістично втрачено, але не минулося без наслідків

"Шахед" (Ілюстративне фото: Pacific Press)

З вечора 4 березня і в ніч проти 5-е Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, однією ракетою С-300 і 181 безпілотником. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Станом на 09:30 підтверджено збиття 115 "шахедів" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Зокрема, за даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки БпЛА зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі.

Пошкоджені скління 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 20 авто, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи.

Минулося без жертв і постраждалих.

Фото: Київська ОВА

Також Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини.

Ще один "шахед" зруйнував відділення Нової пошти на Одещині.

Ракетами Росія вгатила по Павлограду Дніпропетровської області – там пошкоджено кілька промислових підприємств.

На Харківщині у селі Донець Ізюмського району уламки "шахеда" впали на відкритій території, горіла трава.

У Чугуївському районі уламки впали в лісі поміж селами.

У Харкові внаслідок влучання "шахеда" пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та три автомобілі. А також у тролейбусному ДЕПО пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель.

Фото: Олег Синєгубов