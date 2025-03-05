Вночі Росія запускала балістику, С-300 і 181 безпілотник: є наслідки на землі
З вечора 4 березня і в ніч проти 5-е Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, однією ракетою С-300 і 181 безпілотником. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Станом на 09:30 підтверджено збиття 115 "шахедів" і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.
55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.
Зокрема, за даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки БпЛА зафіксовані пошкодження в Бориспільському районі.
Пошкоджені скління 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 20 авто, два мікроавтобуси, магазин, приватний будинок, два складських приміщення, два ангари, вікна дитячого садка та школи.
Минулося без жертв і постраждалих.
Також Росія вчетверте за два тижні вдарила по енергосистемі Одещини.
Ще один "шахед" зруйнував відділення Нової пошти на Одещині.
Ракетами Росія вгатила по Павлограду Дніпропетровської області – там пошкоджено кілька промислових підприємств.
На Харківщині у селі Донець Ізюмського району уламки "шахеда" впали на відкритій території, горіла трава.
У Чугуївському районі уламки впали в лісі поміж селами.
У Харкові внаслідок влучання "шахеда" пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та три автомобілі. А також у тролейбусному ДЕПО пошкоджено скління одного автобусу, двох тролейбусів, скління вікон будівель.
- У ніч проти 3 березня 2025 року Росія атакувала Україну 83 "шахедами" й імітаторами. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
- Зокрема, в передмісті Харкова Росія вгатила по "Фельдман-Екопарку", вбивши кількох тварин.
- У ніч проти 4 березня окупанти запустили 99 "шахедів" і дронів-імітаторів. Є наслідки у трьох областях.