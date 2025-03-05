Росія вгатила ракетами по Павлограду: пошкоджено промислові підприємства

У будинках повибивало вікна, загиблих і постраждалих немає

Павлоград (Фото: depositphotos.com)

Росія в ніч проти 5 березня завдала ракетних ударів по Павлограду на Дніпропетровщині, внаслідок цього постраждали два промислові підприємства. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На одному з обстріляних підприємств сталась пожежа, її загасили рятувальники. Також через ворожі удари пошкоджено вікна у двох п'ятиповерхівках.

Минулося без жертв і постраждалих.