Росія вгатила ракетами по Павлограду: пошкоджено промислові підприємства
Росія в ніч проти 5 березня завдала ракетних ударів по Павлограду на Дніпропетровщині, внаслідок цього постраждали два промислові підприємства. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
На одному з обстріляних підприємств сталась пожежа, її загасили рятувальники. Також через ворожі удари пошкоджено вікна у двох п'ятиповерхівках.
Минулося без жертв і постраждалих.
- 6 вересня 2024 року РФ завдала серії ракетних ударів по Павлограду, через що постраждали 82 людини.
- В ніч проти 7 жовтня росіяни вдарили ракетою по Павлограду. Вона уразила промислове підприємство.