Россия ударила ракетами по Павлограду: повреждены промышленные предприятия
Павлоград (Фото: depositphotos.com)

Россия в ночь на 5 марта нанесла ракетные удары по Павлограду в Днепропетровской области, в результате этого пострадали два промышленных предприятия. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

На одном из обстрелянных предприятий произошел пожар, его потушили спасатели. Также из-за вражеских ударов повреждены окна в двух пятиэтажках.

Обошлось без жертв и пострадавших.

  • 6 сентября 2024 года РФ нанесла серию ракетных ударов по Павлограду, из-за чего пострадали 82 человека.
  • В ночь на 7 октября россияне ударили ракетой по Павлограду. Она поразила промышленное предприятие.
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