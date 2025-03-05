Россия ударила ракетами по Павлограду: повреждены промышленные предприятия
Россия в ночь на 5 марта нанесла ракетные удары по Павлограду в Днепропетровской области, в результате этого пострадали два промышленных предприятия. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
На одном из обстрелянных предприятий произошел пожар, его потушили спасатели. Также из-за вражеских ударов повреждены окна в двух пятиэтажках.
Обошлось без жертв и пострадавших.
- 6 сентября 2024 года РФ нанесла серию ракетных ударов по Павлограду, из-за чего пострадали 82 человека.
- В ночь на 7 октября россияне ударили ракетой по Павлограду. Она поразила промышленное предприятие.