Россия ударила ракетами по Павлограду: повреждены промышленные предприятия

В домах выбило окна, погибших и пострадавших нет

Павлоград (Фото: depositphotos.com)

Россия в ночь на 5 марта нанесла ракетные удары по Павлограду в Днепропетровской области, в результате этого пострадали два промышленных предприятия. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

На одном из обстрелянных предприятий произошел пожар, его потушили спасатели. Также из-за вражеских ударов повреждены окна в двух пятиэтажках.

Обошлось без жертв и пострадавших.