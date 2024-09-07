Снова возросло количество пострадавших из-за российского удара баллистикой по Павлограду
В Павлограде в результате ракетной атаки РФ, которая произошла более суток назад, снова возросло количество пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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По состоянию на день 7 сентября известно о 82 пострадавших, среди которых семеро несовершеннолетних.
На стационарном лечении остаются 60 потерпевших. В тяжелом состоянии 69-летний мужчина, у него черепно-мозговая травма и осколочное ранение. Другие – легкие или средние.
- 6 сентября Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.
- В городе в результате ракетных ударов повреждено несколько предприятий, более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов.
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