Снова возросло количество пострадавших из-за российского удара баллистикой по Павлограду

Уже 82 пострадавших из-за удара 6 сентября, один человек в тяжелом состоянии

Павлоград после удара РФ (Фото: Telegram Сергея Лысака)

В Павлограде в результате ракетной атаки РФ, которая произошла более суток назад, снова возросло количество пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По состоянию на день 7 сентября известно о 82 пострадавших, среди которых семеро несовершеннолетних.

На стационарном лечении остаются 60 потерпевших. В тяжелом состоянии 69-летний мужчина, у него черепно-мозговая травма и осколочное ранение. Другие – легкие или средние.

6 сентября Россия ударила по Павлограду по меньшей мере пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23.

В городе в результате ракетных ударов повреждено несколько предприятий, более 30 многоэтажек, детский сад и 27 магазинов.

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