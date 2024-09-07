Знову зросла кількість постраждалих через російський удар балістикою по Павлограду

Вже 82 постраждалих через удар 6 вересня, одна людина у важкому стані

Павлоград після удару РФ (Фото: Telegram Сергія Лисака)

У Павлограді внаслідок ракетної атаки РФ, що відбулась понад добу тому, знову зросла кількість постраждалих. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Станом на день 7 вересня відомо про 82 постраждалих, серед яких семеро неповнолітніх.

На стаціонарному лікуванні залишаються 60 потерпілих. У важкому стані 69-річний чоловік, у нього черепно-мозкова травма та осколкове поранення. Інші – легкі або середні.

6 вересня Росія вдарила по Павлограду щонайменше п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23.

У місті внаслідок ракетних ударів пошкоджено декілька підприємств, понад 30 багатоповерхівок, дитячий садок та 27 магазинів.

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